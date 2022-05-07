Известный украинский исполнитель, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к украинцам, в котором призвал петицию для спасения мариупольских героев. Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

В видео Святослав рассказал о петиции к ООН и региональных лидеров со всего мира с просьбой начать неотложную процедуру Extraction для мариупольских защитников. Также артист оставил ссылку на эту петицию в своем профиле.

"73-й день героически защищается Мариуполь. Но ситуация в городе, а особенно на территории завода "Азовсталь" сейчас крайне сложная и опасная. Там остаются сотни украинских героев, которые находятся в окружении. Среди них большое количество раненных, а также гражданские люди, женщины и дети, которые прячутся на заводе "Азовсталь" от российской агрессии. Им срочно нужна поддержка. Поэтому я прошу вас сейчас подписать петицию, которая призывает возобновить сессию Генеральной ассамблеи ООН для срочного рассмотрения вопроса Мариуполя. Нам необходимо собрать миллион подписей как можно скорее", - рассказал Вакарчук в своем обращении.

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