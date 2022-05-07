Текущую ситуацию на валютном рынке прокомментировал для издания «Сегодня» экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
Как известно, с начала полномасштабной войны в Украине НБУ зафиксировал курс доллара на отметке в 29,25 гривны. По словам эксперта, это было верным решением, ведь сейчас в Украине отсутствует полноценный межбанковский рынок, который и определяет курс гривны в обычное время.
Фиксированный курс валюты позволяет избежать крайне нежелательной во время войны путанницы, когда банки не знают, какой курс выбирать, так как сумма в гривнах определяется по курсу Нацбанка.
По состоянию на 7 мая курс доллара в украинских обменниках вырос на 5 копеек – до 32,35 гривен за доллар. На наличном рынке средний курс доллара для покупки составил 31,75 гривен, а для продажи – 32,35 гривен за доллар.
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И хотя эти цифры и отличаются от официального курса НБУ, Кущ отмечает, что эта разница не настолько существенна, чтобы говорить о наличии в Украине двух разных курсов доллара – официального и «черного».
Эксперт отмечает, что если бы НБУ не зафиксировал курс, сейчас из страны через межбанковский валютный рынок вывозили бы миллиарды долларов, а фактический курс в обменниках достигал бы 90 или 100 гривен.
Кущ также отметил, что пока рано говорить о том, что фактор войны уже оказал окончательное влияние на курс доллара и больше он не изменится.
Также пока сложно сказать, что будет с курсом после окончания боевых действий. По словам Куща, в период послевоенного восстановления Украина может столкнуться с девальвацией после возобновления платежеспособного спроса. Эксперт отмечает, что в связи с этим украинцам не стоит надеяться на то, что сразу после войны гривны резко укрепится.
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