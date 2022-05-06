Услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц стала доступной на портале и в приложении Дія.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Министерство экономики Украины.

Речь идет о 6 500 тысяч гривен, которые предприниматели могут получить за каждого сотрудника из числа ВПО и с заработной платой не ниже минимальной.

Как сообщается, программа поддержки трудоустройства внутренне перемещенных лиц предусматривает выплату денежной помощи в течение двух месяцев со дня начала работы нового работника.

Согласно сообщению Минэкономики, чтобы получить средства, работодателю нужно стоять на учете как плательщику единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год.

При этом уточняется, что программа не распространяется на бюджетные организации или фонды социального страхования.

Считается, что такой механизм будет стимулировать работодателей трудоустраивать переселенцев.

Как сообщалось ранее, кроме того, ряд предприятий получил государственный заказ на производство продукции в круглосуточном режиме, а это увеличит количество рабочих мест в четыре раза из-за открытия дополнительных трех смен.

Добавим, что на начало апреля количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ достигало 7,1 млн.

Такую оценку давало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ранее этот показатель оценивался в 6,5-6,7.

«Более четверти населения Украины было вынуждено покинуть свои дома. На сегодня более 4,3 миллиона беженцев покинули Украину, что делает этом миграционный кризис наиболее быстрорастущим со времен Второй мировой войны», – говорилось в отчете ООН.

Напомним, в "Дія" запустили новую полезную услугу.

Также сообщалось, что Украина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано - что будет с ценами.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.