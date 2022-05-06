На портале «Дія» запустили новую услугу - теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФОП онлайн.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, платить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают.

На портале «Дія» услугу можно получить дистанционно за 190 гривен.

Чтобы получить услугу, необходимо:

Войти на портал "Дія" или зарегистрироваться

Нажать - Услуги - Предпринимательство - Внесение изменений в ФОП.

Внести необходимые изменения в информацию, которую Дія подтянет из реестра.

Внимательно прочесть заявление с обновленными данными и подписать его с помощью КЭП.

Заплатить 190 грн картой, PrivatPay или Google Pay.

Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а о результате сообщат письмом на электронную почту.

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