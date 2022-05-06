Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, теперь не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, платить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают.
На портале «Дія» услугу можно получить дистанционно за 190 гривен.
Чтобы получить услугу, необходимо:
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Нажать - Услуги - Предпринимательство - Внесение изменений в ФОП.
Внести необходимые изменения в информацию, которую Дія подтянет из реестра.
Внимательно прочесть заявление с обновленными данными и подписать его с помощью КЭП.
Заплатить 190 грн картой, PrivatPay или Google Pay.
Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а о результате сообщат письмом на электронную почту.
Напомним, Украина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано - что будет с ценами.
Также сообщалось, что украинские библиотеки избавятся от российской литературы - что попало в черный список.
Кроме того Politeka.net писала, что после трагедии на трассе Киев-Чоп на украинских дорогах произойдут изменения.