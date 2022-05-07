Арестович рассказал, сколько российских солдат должно погибнуть в Украине, чтобы в рф начали что-то понимать.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, какие потери уже несут российские оккупанты в Украине. А также он предположил, сколько еще должно погибнуть захватчиков, чтобы в россии начали понимать, что происходит.

Так, по словам Арестовича, когда число потерь российских солдат начнет приближаться к отметке в 80 тысяч, тогда в рф начнут воспринимать, что происходит. "25 000. По одним из довоенных расчетов кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", - написал советник.

Отметим, что по данным Генерального штаба, по состоянию на 7 мая, число потерь в личном составе российской армии достигло отметки в 25 100 солдат.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты к 9 мая попытаются окружить и взять Луганскую область. В эту "сакральную" для рф дате они хотят заявить об "освобождении" области. "Северодонецк под непосредственной угрозой находится, Рубежное – под сильной угрозой, Попасную уже стерли с лица земли и вопрос, кому она принадлежит, сугубо теоретический. Там непросто все", - считает спикер.

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