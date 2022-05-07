Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - успешная украинская гимнастка, которая победила в одном из сезонов шоу "Холостяк". Она запомнилась многим благодаря своей растяжке и яркому внешнему виду. Также Даша успела попробовать себя в роли телеведущей.
В этот раз девушка показала несколько счастливых моментов из своего отдыха, который долгое время не желала себе позволять. С самого начала вторжения рф на наши земли девушка оставалась в Киеве и не хотела покидать дом.
При этом Даша не раз рассказывала о помощи ВСУ, рассказывала о бедах, которые причинили оккупанты мирным гражданам и поддерживала беженцев. Сейчас Ульянова решила немного отдохнуть и поделилась радостным моментом:
«Отдыхаю душой и телом» - поделилась довольная Ульянова.
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Мы писали, ранее Ульянова прокомментировала свою поездку без прикрас:
"Итак, начнем, вчера я спонтанно решила поехать на западную Украину на несколько дней к родственникам. Взяла билет, села на поезд, должна была приехать в 7.30 утра, но после атаки ракетами Львова и Закарпатской области нам сообщили, что поезд могут задержать. Это мы узнали уже в пути, естественно.
У меня уже были все стадии: гнев, паника, отчаяние, принятие, истерика))) тот, кто знает как я люблю поезда - тот поймет) Мораль сей басни такова: в который раз я убеждаюсь, каким же правильным было решение остаться дома за все это время и никуда не ехать", - написала Даша.
Напомним, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объявил о возвращении в Украину.