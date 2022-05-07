Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны активно занялась волонтерством и помощью переселенцам, время от времени записывает сторис для своих поклонников в Instagram. Так, в этот раз звезда снова вышла на связь и рассказала о своей работе.

Среди прочего Леся призналась, что недавно посмотрела видео в тик-токе с украинскими парнями из ВСУ, и поделилась своим восторгом. "Я посмотрела тик-ток, и хочется сказать. Пацаны, что вы в тех формах делаете с нами? Украли сердце, как цыгане танк, ей-богу", - говорит обольстившаяся Никитюк.

Телезвезда также напомнила о своем челлендже для девушек, который запустила в соцсети на днях, суть которого показать нашим защитникам украинскую красоту. По словам Леси, очень многие девушки присоединились.

"Девушки, спасибо вам, что присоединились. Вы невероятные! Вы роскошные! Вы, как то видео с байрактаром – не оторвать глаз. Девушки, вы лицо нашей страны. А парни, наши защитники – это сердце нашей страны, сердце, которое будет биться до конца", - говорит Никитюк.

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