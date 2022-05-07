Силовики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина рф, который проводил деструктивную деятельность во Львове. К тому же правоохранители установили, что этот гражданин проживал вблизи стратегического объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.

"Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство россии и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий. Также установлено, что долгое время россиянин скрывался в одном из жилищ вблизи стратегического объекта критической инфраструктуры. В настоящее время осуществляются превентивные меры по предотвращению проведения диверсий возле указанного объекта", - говорится в сообщении.

В СБУ Львовщины добавили, что деструктивная деятельность российского гражданина приостановлена, на него составили протокол об административном задержании. Готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.

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