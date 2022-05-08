Кабинет министров предусмотрел проведения целевой мобилизации граждан. Соответствующее решение было принято на заседании 7 мая, сообщает прессслужба Министерства внутренних дел.
Целевая мобилизация будет проводиться в послевоенный период для восстановления страны.
Правительство дополнило положение о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, который определяет дополнительные задачи в период восстановления страны. К этим задачам отнесли:
- целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций;
- ликвидации последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
- меры для восстановления инфраструктуры сферы жизнеобеспечения;
- определение населенных пунктов и районов, где нужно провести гуманитарное разминирование, маркировку опасных участков, разминирование территорий;
- привлечение международной помощи к ликвидации последствий военных действий.
Правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.
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Кабмин также определил условия назначения компенсации людям, которые предоставляют соцуслуги на непрофессиональной и профессиональной основе, в случае введения чрезвычайного или военного положения.
Ранее целевая мобилизация могла проводиться для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 марта Верховная Рада приняла законопроект №7144, который предусматривает возможность целевой мобилизации также в восстановительный период после окончания военных действий для ликвидации их последствий.
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