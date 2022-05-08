Україна не дозволить російським окупантам зберегти контроль над Херсоном і областю.

З категоричною заявою по цій темі виступив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Радіо НВ".

Експерт підкреслив, що про створення «ХНР» на захоплених територіях Херсонської області не може бути й мови. За словами Подоляка, Україна серйозно налаштована відбивати свою землю.

"Не буде ніякої "Херсонської Народної Республіки". Не буде", - запевнив радник голови ОП.

Він також заявив, що звільнення цих територій буде вкрай жорстким: українські бійці не залишатимуть окупантам ні найменшого шансу.

"[Область] буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення „російська окупація“", - заявив Подоляк.

Як відомо, російські окупанти захопили Херсон на самому початку війни. Останнім часом російська сторона активно поширює меседж про швидке проведення на території Херсонської області референдуму для створення чергової псевдореспубліки - "ХНР". А 7 травня росіяни заявили, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства.

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