Агентство Bloomberg повідомляє, що Євросоюз має намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. Для цих цілей буде створено трастовий фонд солідарності. Створений за зразком Європейського Covid-фонду, він фінансуватиме інвестиції та реформи за погодженням з урядом України.

Джерела видання підтвердили, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поки не називає суми, оскільки війна ще триває. Очікується, що цифра досягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть. Також поки невідомо, як саме будуть розподілятися кредитні кошти.

"Високопоставлені чиновники в Брюсселі і Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва і те, як гарантувати, щоб величезна сума грошей не була використана не за призначенням", - пише Bloomberg.

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