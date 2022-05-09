О трагедии на своей странице в Instagram сообщил муж покойной Максим Лавринович, сын экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Причину он не назвал, лишь уточнил, что смерть наступила ночью.
"Прощай, моя милая. До встречи", - написал Лавринович и добавил некоторые подробности в сторис: "Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Покойся с миром".
Светлана Лавринович была издателем глянца L'Officiel Австрии, Монако и Кипра. На странице L'Officiel Austria в Instagram также сообщили трагическое известие.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Лукашенко накажут за соучастие Путину: в Белом Доме сделали серьезное заявление
Новый вид мобилизации в Украине: кого могут призвать и куда отправят
"Холостячка" Мишина показала, какая неприятность ее настигла: "Тут мне..."
Отель с людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу
Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье - на фронте погиб ее брат.
Как писала Politeka.net, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.