О трагедии на своей странице в Instagram сообщил муж покойной Максим Лавринович, сын экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Причину он не назвал, лишь уточнил, что смерть наступила ночью.

"Прощай, моя милая. До встречи", - написал Лавринович и добавил некоторые подробности в сторис: "Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Покойся с миром".

Светлана Лавринович была издателем глянца L'Officiel Австрии, Монако и Кипра. На странице L'Officiel Austria в Instagram также сообщили трагическое известие.

"С тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и яркой матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Просим Вас уважать тайну семьи Лавриновичей в это непростое время и молиться за Светлану и ее семью", — написали коллеги.

Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье - на фронте погиб ее брат.

Как писала Politeka.net, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.