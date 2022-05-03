З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, Данило Сафонов разом з іншими патрульними поліцейськими стали на захист Маріуполя.

У Маріуполі 2 травня загинув патрульний Данило Сафонов. Про це повідомив керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який так само з першого дня захищав місто від російських окупантів.

Данило Сафонов разом з двома військовими потрапив під ворожий мінометний обстріл, коли повертався з бойового завдання на територію заводу "Азовсталь".

"Хороший світлий хлопець, робив свою роботу. Дуже любив дитину. Це велика трагедія для всіх. Він до конця вірив, що повернеться в свій Донецьк", – зазначив Вершинін.

Чоловік переїхав до Маріуполя з Донецька в 2014 році. Потім він став військовим і деякий час служив в АТО. З 2019 року Сафонов працював патрульним поліцейським.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, Данило Сафонов разом з іншими патрульними поліцейськими стали на захист Маріуполя. Вони об'єдналися разом з "Азовом", Нацгвардією, прикордонниками, Нацполіцією і Збройними силами в один підрозділ.

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