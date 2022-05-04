Українська телеведуча Поліна Неня розповіла про втрату рідної людини – на фронті загинув її двоюрідний брат.

Як написала на своїй сторінці в Instagram Поліна, подробиць і точної дати смерті Андрія Мирошникова вони поки не знають. Тридцятого квітня він був похований у Дніпрі. Родом хлопець був зі Старобільська Луганської області.

"З 2014 року він ні на день не залишив службу, захищаючи кордони України! Герой нашої сім'ї і всієї України був важко поранений в Рубіжному, але вижив, другий раз він врятувався вже в машині швидкої допомоги, яку жорстоко і зухвало обстріляли російські орки, крім Андрія ніхто не вижив. Його змогли доставити у військовий госпіталь в місті Дніпро, але важкі поранення виявилися несумісними з життям", - повідомила Поліна.

Загибель брата телеведуча назвала трауром на їх сім'ї, батьків, сестри племінників, дружини, рідних, друзів, які воювали за Україну разом з ним.

"У Андрія не залишилося дітей, але я щаслива, що мої діти мають спільні спогади, що у них такий приклад, що в їх крові, спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною. Помолимося за Андрія. Світла пам'ять", - зізналася Поліна, опублікувавши кадри з братом.

Сотні людей постаралися підтримати Поліну Неню, висловивши в коментарях до посту співчуття і слова підтримки.

"Поля, Герої не вмирають!", "Співчуваю вам дуже сильно! Вчора теж поховали мого дядька Романцева Миколу, загинув 24 квітня в Луганській області! Вічна пам'ять Героям!", "Вічна повага і вдячність за захист".

Нагадаємо, раніше про загибель своєї рідної людини повідомила Alyona Alyona. На фронті загинув її кум.

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