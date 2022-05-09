Он был бойцом полка "Азов" и одним из защитников завода "Азовсталь". Скальду было 43 года. Об этом в комментарии Суспільному сказал советник председателя Черновицкого облсовета Александр Белоус.
Последний пост в Instagram Скальда, датированный 26 марта, был посвящен погибшим на войне героям:
"Религия, язык, границы, страны
Мир разделяют меж собой бесконечно.
Но лишь война сквозь слезы, боль и раны
Дает нам право воина-жить вечно!"
А 1 апреля медик, который лечит бойцов на "Азовстали", опубликовал на своей странице в Instagram фото с Сергеем Скальдом.
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Отметим, Скальд с 2014 года отправился добровольцем в зону АТО, где был участником боев в Авдеевке и разведочных операций Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Он автор поэтического сборника "Навылет. Рифмы калибра 5,45" и "Другой", соавтор сборника националистической поэзии "Голос крови".
Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье - на фронте погиб ее брат.
Как писала Politeka.net, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.