За последнюю неделю украинские силы оттеснили врага почти на 48 километров к востоку, что изменило планы оккупантов.

Военное командование российских вооруженных сил продолжает стягивать подкрепление в Белгородскую область на границе с Украиной. Такие данные наводят в Институте изучения войны.

Таким образом рашисты ныне пытаются удержать позиции на окраинах Харькова в пределах досягаемости артиллерии города. Кроме того, страна-агрессор хочет предотвратить дальнейшие контратаки украинских защитников.

В Белгородской области дополнительно оккупанты накопили 19 БТГр, которые могут усилить Харьковское направление. При этом за последнюю неделю украинские силы оттеснили врага почти на 48 километров к востоку.

Войска рф пытаются сосредоточить силы для возобновления наступательных операций в ближайшие дни к юго-востоку или юго-западу от Изюма. В то же время Кремль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами привлечения россиян к войне.

Напомним, украинцам объяснили, почему нельзя забирать в армию всех подряд.

Как сообщала Politeka, враг пытается зажать бойцов ВСУ в кольцо, ситуация тяжелая.

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