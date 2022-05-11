В Украине собираются ввести штрафы за нарушения в проведении экзамена для получения водительских прав.
Об изменениях говорится в законопроекте №7354.
В частности, планируется наказание должностных лиц автошкол за нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. В случае принятия закона, сумма штрафа составит от 8,5 до 13,5 тыс. грн, что равно 500-800 необлагаемым минимумов доходов граждан.
Если нарушения повторятся в течение года — сумма штрафа составит от 13,6 до 17 тыс. грн.
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За аналогичные действия должностными лицами СЦ МВД предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в сумме от 34 до 51 тыс. грн.
Ранее Рада приняла законопрект, где устанавливается размер штрафа за нецензурное ругательство в публичных местах вырос с 170 гривен до 510. От 850 до 1700 гривен обойдутся хулиганам и оскорбления в адрес полицейских, пограничников и военнослужащих. За повторные действия изначальный размер штрафа может увеличиться в три раза - до 5100 гривен.
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Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.