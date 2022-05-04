С 1 июня текущего года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за пользование кредитными средствами для клиентов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает пресс-служба банка. В ПриватБанке напомнили, что кредитные каникулы действуют именно до первого дня лета.

«Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за использование кредитных средств. Но вы могли заметить, что вчера у вас списалось меньше процентов, чем обычно. Это потому, что ставка в апреле и мае будет вдвое меньше – 1,7%.

Поэтому если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж», - сообщили в Привате.

В Банке подчеркнули, что с июня обязательный платеж вернется.

Также в пресс-службе ПриватБанка сообщили об обновлении приложения «Терминал».

«Появились отчеты по транзакциям: промежуточные и с закрытием смены. Раздел находится в меню Настройки — Отчеты — Создать отчет. Все отчеты, которые вы сформировали, хранятся в приложении; Добавили возможность посылать отчеты: «Поделиться», - рассказали в ПриватБанке.

Напомним, в ПриватБанке сообщили о важных изменениях в Приват24.

Также сообщалось, что Верховная Рада увеличивает штрафы для украинцв - за что придется платить еще больше.

Кроме того Politeka.net писала, что в Раде назвали сроки преодоления топливного кризиса, но цены на АЗС будут другими.