В своем традиционном вечернем обращении к народу президент Владимир Зеленский рассказал об успехах наших защитников, а также обратился к народу с просьбой не давить на Вооруженные силы Украины.
"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и ежедневно ожидаются определенные победы", - призвал Зеленский.
Президент также отметил, что в Украине уже возобновили 36 иностранных представительств, многие страны начали возвращать своих дипломатов в Киев.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о Дорожной карте энергетических санкций, которую разрабатывая глава Офиса президента Андрей Ермак вместе со спецгруппой международных экспертов под председательством Майкла Макфола.
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"Это подробный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но в то же время – чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов", - рассказал Зеленский.
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