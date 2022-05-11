В своем вечернем обращении глава государства призвал украинцев не давить на ВСУ, особенно из тыла.

В своем традиционном вечернем обращении к народу президент Владимир Зеленский рассказал об успехах наших защитников, а также обратился к народу с просьбой не давить на Вооруженные силы Украины.

"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и ежедневно ожидаются определенные победы", - призвал Зеленский.

Президент также отметил, что в Украине уже возобновили 36 иностранных представительств, многие страны начали возвращать своих дипломатов в Киев.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о Дорожной карте энергетических санкций, которую разрабатывая глава Офиса президента Андрей Ермак вместе со спецгруппой международных экспертов под председательством Майкла Макфола.

"Это подробный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но в то же время – чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов", - рассказал Зеленский.

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