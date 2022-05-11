Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в начале войны сразу пошел записываться в тероборону и служит для защиты Украины. При этом супругу звезда отправил в Ужгород, чтобы она оставалась в безопасности. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показал свою тренировку.
На кадрах можно увидеть Остапчука, который занят боксом со своим тренером.
"Говорю, Юра, главное, не вымотай меня, мне еще в дорогу через 10 минут", - написал Владимир в сторис.
На втором сторис Остапчук уже подтягивался,будучи в шортах и футболке.
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