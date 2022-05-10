Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2022" Kalush Orchestra уже выступили в первом полуфинале конкурса. Украинские артисты вышли на сцену под номером 06, сейчас голосование подходит к концу.

На сцене PalaOlimpico в итальянском Турине Kalush Orchestra исполнили свою композицию Stefania. Стоит отметить, что зрители были просто в восторге от выступления украинской группы, многие подпевали. С самого выхода украинцев на сцену зрительский зад подорвался с мест и до конца залился громкими аплодисментами. Также можно заметить, что многие зрители в зале пришли на "Евровидение" с украинскими флагами.

Позади Kalush Orchestra на большом экране были глаза пожилой женщины со слезами. А "покачивание" артистов перед припевом сопровождали "тени с орнаментом", которые повторяли движения участников группы. Танцы Килиммена зрители оценили бурными аплодисментами. В конце выступления фронтмен группы Олег Псюк поблагодарил всех за поддержку Украины.

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