К концу этого года в Мариуполе могут умереть более 10 тысяч людей из-за невыносимых условий, в которых им приходится жить. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.
По словам советника, сейчас в Мариуполе остаются примерно 150-170 тысяч человек, и умирают люди не только из-за действий оккупантов, но также из-за условий, которые россияне создали в городе.
"Люди продолжают жить в полной антисанитарии. Плохое питание, качество воды, отсутствие возможности стирать вещи, отсутствие медицинской помощи. Плюс – психологическое состояние стресса. Все это о резком понижении иммунитета. Сейчас мы видим смертельную карусель, когда на месте эксгумированных погибших во дворах многоэтажек появляются новые могилы. Без обстрелов и боевых действий. Сейчас люди мрут от боли и де-факто эпидемии", - написал Андрющенко.
Он также подчеркнул, что если эту ситуацию не остановить, а пока "даже нет намека на это", то в городе ожидается резкий рост смертности среди населения. По прогнозу советника мэра, к концу года эта цифра может достигнуть более 10 тысяч смертей. "На самом деле – это просто ужас. Чума 21 века как она есть", - подытожил Андрющенко.
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