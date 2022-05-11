Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение рф. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил россии. Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей Украины и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, которые принимали участие в подготовке к вторжению в нашу страну.
Военной разведкой Украины, в частности установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО, дислоцирующаяся на аэродром "Хурба" Хабаровского края. Их список можно найти по ссылке.
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Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в рф "Борисоглебск" и "Мариновка".
Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках.
Кое-кто из летчиков требует документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходил службу в части.
Напомним, что оккупанты готовятся к мятежам из-за действий командиров.
Как сообщала Politeka, оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный.
Также Politeka писала, что оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат.