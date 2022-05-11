На своей странице в Instagram звезда разместила видео, в котором призвала мировое сообщество спасти героев Мариуполя.
"Услышьте голоса детей и женщин защитников Мариуполя! Спасите!", — написала Могилевская под видеообращением, в записи которого приняли участие и дети павших защитников "Азовстали", и матери украинских бойцов.
"Мы обращаемся к международному Красному Кресту, пожалуйста, помогите эвакуировать раненых, которые сейчас находятся в Мариуполе без лекарств, медиков, врачей. И бойцов "Азова", которые сейчас героически держатся, но каждая минута имеет значение. Там можно организовать эвакуацию и подойти морем", — говорит певица в кадре.
Украинцы в комментариях поддержали призыв:
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"Спасите наших, молимся за них";
"Сердце болит от всего этого. Сохрани, Боже, Мариуполь!";
"Я знаю там есть выход, но почему не действуют не могу понять. Молюсь за Мариуполь и за наших защитников каждый день, Господи помилуй Украину".
Напомним, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.
Как Politeka сообщала, Наталья Могилевская потеряла близкого человека.
Также Politeka писала, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.