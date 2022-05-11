На своей странице в Instagram звезда разместила видео, в котором призвала мировое сообщество спасти героев Мариуполя.

"Услышьте голоса детей и женщин защитников Мариуполя! Спасите!", — написала Могилевская под видеообращением, в записи которого приняли участие и дети павших защитников "Азовстали", и матери украинских бойцов.

"Мы обращаемся к международному Красному Кресту, пожалуйста, помогите эвакуировать раненых, которые сейчас находятся в Мариуполе без лекарств, медиков, врачей. И бойцов "Азова", которые сейчас героически держатся, но каждая минута имеет значение. Там можно организовать эвакуацию и подойти морем", — говорит певица в кадре.

Украинцы в комментариях поддержали призыв:

"Спасите наших, молимся за них";

"Сердце болит от всего этого. Сохрани, Боже, Мариуполь!";

"Я знаю там есть выход, но почему не действуют не могу понять. Молюсь за Мариуполь и за наших защитников каждый день, Господи помилуй Украину".

Напомним, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.

Как Politeka сообщала, Наталья Могилевская потеряла близкого человека.

Также Politeka писала, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.