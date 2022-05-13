Стало известно, когда украинские абитуриенты будут проходить тестирование, которое в этом году заменит Внешнее независимое оценивание (ВНО).

Соответствующий график 13 мая опубликовал в своем Телеграм-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как известно, в этом году из-за войны было принято решение вместо ВНО провести Национальный мультипредметный тест. Согласно графику, он будет проводиться в три сессии:

основная: 18 июля - 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальная: 12-16 сентября.

Для участия в основной сессии абитуриенты должны будут с 20 мая по 7 июня подтвердить желание сдавать НМТ, с 21 июня по 7 июля выбрать населенный пункт, в котором они смогут пройти тест, до 12 июля они получат информацию о времени и месте прохождения теста. Сам НМТ будет проводиться 18 июля – 10 августа. Результаты абитуриенты узнают до 12 августа.

Для участия в дополнительной сессии нужно будет создать регистрационную карту с 10 до 20 июня. С 8 по 18 июля абитуриенты должны подтвердить желание сдавать НМТ, а с 1 по 10 августа они смогут выбрать населенный пункт, в котором будут сдавать тест.

Подача заявок для участия в специальной сессии будет осуществляться с 1 по 7 сентября. Затем до 10 сентября участники тестирования должны будут выбрать населенный пункт для сдачи НМТ.

Напомним, в Раде примут важные изменения, которые коснутся тысяч школьников.

Как сообщала Politeka, новый вид пенсий вводят в Украине: кто получит до 7800 гривен.

Также Politeka писала, что ЗНО-2022: для абитуриентов проведут дополнительную сессию теста.