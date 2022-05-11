Для усиления возможности дистанционного образования, народные депутаты предлагают внести изменения в два действующих закона.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Верховной Рады, с начала вторжения российской федерации почти 1.5 млн детей были вынуждены уехать из Украины.

Однако, оказавшись за пределами родной страны, они все равно имеют возможность продолжать учебный процесс – благодаря помощи и поддержке в странах временного пребывания.

Для усиления возможности дистанционного образования народные депутаты предлагают внести изменения в два действующих законов. В частности, в законе Об образовании в статье, которая касается обучения в условиях военного положения, хотят ввести национальную платформу дистанционного и смешанного обучения для внутренне перемещенных соискателей образования и тех, которые вынужденно находятся за рубежом.

Таким образом школьникам могут разрешить учиться где угодно по национальной образовательной программе.

Напомним, более 643 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное количество детей-жертв не изменилась – 226. Возросло количество раненых – 417.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской области – 15.

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