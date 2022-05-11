В Украине вводится минимальная пенсия членам семей военных, погибших в войне с россией. Об этом сообщается на сайте газеты Верховной Рады "Голос Украины".

Согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства», предусматривается обеспечение минимальной пенсионной выплаты в размере:

7800 гривен - на каждого из родителей и супругов погибшего при участии в боевых действиях;

6100 гривен - на каждого ребенка.

Законом определена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта, а также предусмотрено, что ежегодная индексация пенсий военнослужащим и другим категориям пенсионеров будет осуществляться на общих условиях.

Стоит отметить, что с апреля 2022 года повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих, также распространяются на членов семей погибших добровольцев территориальной обороны.

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