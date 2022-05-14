Алексей Арестович предупредил о том, что в российской армии готовятся к наступлению сразу на нескольких направлениях.

Об этом советник главы Офиса президента рассказал в традиционном интервью правозащитнику Марку Фейгину.

«У нас намечается зрадонька в виде страшного российского наступления. Маленького, но страшного. Наступление они планируют на нескольких направлениях. От Попасной накопились российские войска и видимо радостно пойдут на запад или на север от Попасной, ну или попытаются», - сообщил Арестович.

Он также рассказал, что в районе Авдеевки россияне уже трижды пытались пойти на штурм, однако получили однозначный ответ от украинской артиллерии. По словам Арестовича, в Авдеевке оккупанты пытаются продвинуться уже 80 дней, но безрезультатно.

«Они хотят прорваться и очень хотят, потому что партия требует окружения Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. На Запорожском направлении подъехал какой-то страшный танковый батальон, который тоже хочет геройствовать», - рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что украинские бойцы «с нетерпением ждут» российских «прекрасных людей».

Напомним, роспропаганда опозорилась, пытаясь выдать кадры с уничтожением оккупантов за свою "победу".

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, что нужно для спасения бойцов с "Азовстали".

Также Politeka писала, что в армии рф возникли проблемы с "кадрами", желающих практически нет.