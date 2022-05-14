Она танцевала практически все ведущие партии в труппе театра.

Ночью 13 мая скончалась известная балерина, педагог классического танца и сценической практики Харьковской балетной школы Татьяна Черкасова. Об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

«Поверить невозможно... Она ушла... Ушла сегодня ночью, очень тихо и изящно, как и положено настоящей балерине. Татьяна Александровна Черкасова - маленькая, хрупкая, скромная, целеустремленная, тонко чувствующая этот мир. Прекрасная балерина, великолепный педагог. По всему миру ее ученики служат искусству балета, с благодарностью и теплотой вспоминая уроки с ней. Путь от «гадких утят» до «прекрасных балетных лебедей» с ней прошел не один выпуск», - написали коллеги.

Татьяна Черкасова была выпускницей Минского хореографического училища. Она танцевала практически все ведущие партии в труппе Харьковского театра оперы и балета им. Лысенко.

«Особенно хороша была в роли Белоснежки. Потрясающие балетные образы, великолепная техника, точность хореографии», - отметили в Харьковской балетной школе.

"Помним всегда... Любим... Благодарны за беззаветное служение искусству балета... Благодарны за то, что школа была частью её жизни", — трогательно сказано в сообщении.

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