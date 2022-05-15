Под Изюмом в Харьковской области в бою с оккупантами погиб украинский офицер Денис Антипов.

Об этом сообщил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Янчук на своей странице в Facebook.

"Украина потеряла верного сына и патриота, который пылал любовью к своей Родине. Трудно найти человека, который был настолько полон жизни, креативности, энтузиазма и позитива. Такие молодые люди - это лучшее, что есть у Украины", - сказано в сообщении.

Янчук рассказал, что Денис Антипов был чрезвычайно многогранной личностью: образцовым офицером 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, преподавателем корейского языка Учебно-научного института филологии КНУ, общественным активистом и успешным предпринимателем.

"Это очень тяжелая утрата для ветеранского общества Киевского университета, ведь Денис был самым молодым из нас. Теперь ты держишь строй, в составе нашего Небесного воинства. А мы продолжим наш совместный труд до победы! Искренние соболезнования и низкий поклон родителям Героя", — написал Янчук.

Украинцы в комментариях также выразили слова скорби:

"Война забирает лучших сынов Украины, вечная память тебе, воин";

"Это известие ошеломило. Он только вернулся в строй после ранения.. Соболезнования родным и близким. Вечная память";

"Элита нации, радостный и светлый человек, интеллектуал…

Небесное воинство окрепло…

Царство души, герой!".

Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье - на фронте погиб ее брат.

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