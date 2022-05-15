Об этом сообщил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Янчук на своей странице в Facebook.
"Украина потеряла верного сына и патриота, который пылал любовью к своей Родине. Трудно найти человека, который был настолько полон жизни, креативности, энтузиазма и позитива. Такие молодые люди - это лучшее, что есть у Украины", - сказано в сообщении.
Янчук рассказал, что Денис Антипов был чрезвычайно многогранной личностью: образцовым офицером 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, преподавателем корейского языка Учебно-научного института филологии КНУ, общественным активистом и успешным предпринимателем.
"Это очень тяжелая утрата для ветеранского общества Киевского университета, ведь Денис был самым молодым из нас. Теперь ты держишь строй, в составе нашего Небесного воинства. А мы продолжим наш совместный труд до победы! Искренние соболезнования и низкий поклон родителям Героя", — написал Янчук.
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Украинцы в комментариях также выразили слова скорби:
"Война забирает лучших сынов Украины, вечная память тебе, воин";
"Это известие ошеломило. Он только вернулся в строй после ранения.. Соболезнования родным и близким. Вечная память";
"Элита нации, радостный и светлый человек, интеллектуал…
Небесное воинство окрепло…
Царство души, герой!".
Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье - на фронте погиб ее брат.
Как писала Politeka.net, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.