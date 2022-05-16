В ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководителей предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных".

Оккупанты устроили скрытую мобилизацию на временно захваченных территориях, причем русские вооруженные силы планируют призвать даже женщин. Об этом сообщает в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, такую скрытую мобилизацию проводят во временно оккупированном Крыму. В частности, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, вызывают в военкомат для проведения сверки.

В ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководителей предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Причем это касается лишь женщин, которые работают по специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Денисова отметила, что статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено принудительно мобилизовать граждан, оказавшихся под властью стороны конфликта.

Мы также писали, российская элита силовиков разочаровалась в президенте рф владимире путине и уже не готова выполнять любые его безумные приказы.