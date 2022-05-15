Соответствующими кадрами поделился в своем Твиттере украинский журналист Денис Казанский.
После двух месяцев в осаде и постоянных бомбежек, уничтоживших более 90% жилого фонда города, оккупанты пытаются создать «позитивную картинку» для своей пропаганды в Мариуполе.
В городе до сих пор нет света, газа и нормально организованной подачи воды, а также продуктов в свободном доступе. Как результат, люди вынуждены полагаться на гуманитарную помощь, даже если она от оккупантов.
В свою очередь, россияне не теряют времени даром и заставляют людей слушать гимн так называемой «ДНР» в очереди за помощью. Соответствующие кадры показал Казанский.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Даже без ленд-лиза: ВСУ "расколошматили" оккупантов сразу на четырех направлениях, детали триумфа
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви: "Есть одна..."
Могут устроить второй Мариуполь: назван самый опасный для ВСУ участок фронта
«В разрушенном Мариуполе, где нет света, газа и воды, голодным людям у центра выдачи гуманитарной помощи включают гимн ДНР. Прямо какое-то изощрённое глумление», - написал журналист.
Украинцы не смогли пройти мимо.
«Не хватает шариков и танцоров в кокошниках», «Издевательство над всем человеческим садистом мракобесов жиробесов пурашы, зажатой бесчеловечности», «У дыныры еще и гимн есть?», «Ужас», «Кто-то из орков знает свой гимн?», - пишут люди.
Напомним, оккупанты стягивают силы с юга и готовятся к новой битве, что известно.
Как сообщала Politeka, боевики из Чечни обстреливают оккупантов рф, отказывающихся воевать в Украине.
Также Politeka писала, что жены вояк "ЛНР" устроили бунт, потому что войска рф бросили их мужей.