Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"Ночью 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, 18-20 мая I уровень опасности объявлен в таких областях: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Винницкая.

Ранее в КГГА предупреждали, что, по данным Укргидрометцентра, в Киеве до 18 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.