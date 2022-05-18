Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
"Ночью 19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, 18-20 мая I уровень опасности объявлен в таких областях: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Винницкая.
Ранее в КГГА предупреждали, что, по данным Укргидрометцентра, в Киеве до 18 мая сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара сейчас устанавливается. Тушение осложняется изменением порыва ветра.
На месте работают подразделения ГСЧС Украины. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу села Страхолесье.
Напомним, в Украине впервые заметили колонну "Терминаторов-2", кадры уже в Сети.
Также Politeka.net писала, что российский флот понес еще одну потерю: что произошло с ракетным кораблем.
Кроме того сообщалось, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.