Об этом в Facebook рассказала пользователь Светлана Березовская. По ее словам, мальчик пешком прошел два километра с места, где папа погиб до его могилы.

"Отец Дмитрия - Владимир Ковальский-ветеран АТО. Прошел Майдан, в 2016 году он в составе разведки на Востоке подорвался на мине и потерял конечности двух ног. Тогда чудом спасся. Его 2 километра боевые побратимы несли в госпиталь..Тогда его жена уже ждала их малыша Дмитрия.. Беременной жена переселилась в военный госпиталь, чтобы помочь Владимиру выздоравливать .. Всем миром на протезы бойцу АТО тогда собирали украинцы. Уже в 2016 году Владимир на протезах принял участие в Играх героев. Его в Буче за протезы, которые он не прятал, называли бучанским терминатором, а он начал свое дело и воспитывал сына...», - рассказала Светлана.

Когда 27 февраля в окрестностях Киева продолжались бои, Владимир взял автомат и вместе с местной самообороной защищал город. В тот же день во время страшного боя он получил ранение и скончался по дороге в госпиталь.

"Дальше был ад оккупации. Тело защитника на двух протезах похоронили в групповом захоронены убитых в Буче, на котором родные не попрощались с Героем .. Но почетному прощанию быть и на 80 день после смерти – его шестилетний сын Дмитрий прошел 2 километра разрушенной Бучей пешком с места, где папа погиб до могилы. Под конец дороги мальчика взяли на руки, но сойти с шествия сын отказался», - рассказала Светлана, добавив, что Дмитрий мечтал попрощаться с отцом Героем.

На могиле мальчик сжимал флаг, которым накрывали отца на прощании и наконец мог поплакать - до сих пор держался, потому что мама долго не решалась рассказать, что папы больше нет.

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