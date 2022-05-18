Как следует из документа, которое было опубликовано изданием ZN.UA, даже если брать за ориентир цены данного мелкого опта, то они превысят последние розничные цены, когда государство пыталось влиять на процесс ценообразования через регулирование, на 50% и более.

Напомним, ранее правительство приостанавило ценовое регулирование на топливо.

Как сообщала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, ожидается, что предельные цены на дизельное топливо при этом будут не выше 58 грн за литр, а на бензин - 52 гривни за литр.

Свириденко также пообещала, что если операторы рынка будут злоупотреблять ценами, то государство будет их за это наказывать.

Кроме того, министр заверила, что с каждой неделей ситуация на украинских заправках будет становится все «лучше и лучше», а очереди будут уменьшаться.

Оптимистичным прогнозом делился и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, проблема с топливом вскоре должна скоро решиться: количество бензовозов, которые везут в Украину горючее, выросло на треть ежедневно по отношению к началу мая на фоне его дефицита на автозаправочных станциях.

Тем временем очереди на заправках достигали таких размеров, что некоторые автолюбители даже начали продавать места.

Так, на украинском сайте для объявлений можно найти людей, которые в разных городах готовы стоять на АЗС за бензином, газом или дизелем. В Днепре, например, мужчина предлагает свои "услуги" за 100 гривень в час и дополнительную оплату в виде 50 грн "на кофе". В Никополе автор объявления указал, что за каждый час, проведенный в очереди, он будет брать по 40 гривень, также ему будет нужно заплатить 50 грн дополнительно.

Причин проблем с топливом называли несколько. Во-первых, возросло потребление – люди возвращаются в украинские города, несмотря на то, что война продолжается. Во-вторых, сказалось закрытие отдельных заправочных сетей и, конечно же, уничтожение хранилищ – россияне целенаправленно обстреливают склады с украинским топливом.

Также сообщалось, что Кабмин резко изменил предельные цены на бензин и дизтопливо - чего ждать украинцам на АЗС.

В свою очередь эксперты заговорили о запрете продавать бензин в розницу.