Величезні черги на українських АЗС повинні незабаром зникнути. Втім, очікувати, що бензин продаватимуть за колишньою ціною не варто.

Про це, як пише Politeka.net, попередив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, дефіцит бензину зникне вже через кілька днів, додавши, що ціни будуть "інші".

Нагадаємо, в Україні, в тому числі в столиці, вже кілька днів поспіль спостерігається гостра нестача різного палива-перед АЗС вишикувалися колосальні черги. Деякі мережі автозаправних комплексів ввели обмеження на продаж.

Столична влада, у свою чергу, закликала городян економити паливо і давати можливість заправлятися військовим.

Головними причинами кризи є знищені нафтобази і Кременчуцький нафтопереробний завод.

Таким чином окупанти РФ намагаються зупинити економіку країни.

Нагадаємо, Рада збільшує штрафи - за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень.

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Крім того Politeka.net писала, що в Україні стартує проект "Там, де вас чекають", який допоможе евакуюватися поїздом і знайти притулок.