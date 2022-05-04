Про це, як пише Politeka.net, попередив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.
За його словами, дефіцит бензину зникне вже через кілька днів, додавши, що ціни будуть "інші".
Нагадаємо, в Україні, в тому числі в столиці, вже кілька днів поспіль спостерігається гостра нестача різного палива-перед АЗС вишикувалися колосальні черги. Деякі мережі автозаправних комплексів ввели обмеження на продаж.
Столична влада, у свою чергу, закликала городян економити паливо і давати можливість заправлятися військовим.
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Головними причинами кризи є знищені нафтобази і Кременчуцький нафтопереробний завод.
Таким чином окупанти РФ намагаються зупинити економіку країни.
Нагадаємо, Рада збільшує штрафи - за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень.
Також повідомлялося, що у Приват24 з'явилися нові функції - що треба знати.
Крім того Politeka.net писала, що в Україні стартує проект "Там, де вас чекають", який допоможе евакуюватися поїздом і знайти притулок.