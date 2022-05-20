«Я не могу сегодня кричать «Возвращайтесь домой» всем, кто за границей, потому что война не закончилась».

Об этом, как пишет Politeka, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинскими студентами.

Он также отметил, что последняя стадия войны-самая страшная.

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: все, война закончилась. Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты. Я не могу сегодня кричать «возвращайтесь домой» всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", - пояснил Зеленский.

Президент Украины также заверил, что после завершения войны страна будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то такой живет, от кого может быть беда в любой момент", - подчеркнул украинский лидер, добавив, что восстановление страны будет проходить с наилучшими технологиями безопасности.

Кроме того президент затронул тему будущих зарплат: «Уверен, что будет пересмотр в целом справедливых заработных плат».

Добавим, что Владимир Зеленский признан самым влиятельным человеком года по версии читателей Time. Президент Украины набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте-гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

Напомним, в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с рф.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.