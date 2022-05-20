Україна не піде на компроміс з рф, віддавши ворогові частину території.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі 24 каналу заявив радник голови офісу президента України Олексій Арестович.

"Єдиний варіант примирення - це російська капітуляція, виведення військ і розмови про компенсації. Це принципова позиція керівництва держави", - заявив Арестович.

Представник ОП також запевнив, що варіанту, що дозволяє окупантам залишитися в Україні, точно не буде.

«У мрійників в Європі є час, щоб уявити, як все неоднозначно, але нічого з цього не буде, крім військової поразки Росії і викиду з України всіх ворожих солдатів», - запевнив радник глави Офісу Президента.

Арестович також повідомив, що є країни, які хочуть повтору Мінських угод.

"Ніякого варіанту, де ми дозволяємо росіянам залишитися тут, не буде. Окремі країни можуть спробувати домовлятися, але бачимо, які різнобічні процеси йдуть в Європі. Вони часом будуть коливатися, тому що це європейська школа політики", - пояснив Арестович, додавши, що між РФ, Францією і Німеччиною може вестися певна гра на тристоронньому рівні.

Додамо, раніше радник глави ОП і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк заявив, що поступитися частиною суверенітету Україні в обмін на припинення війни в країні пропонував не тільки президент Франції Еммануель Макрон, а й інші європейські політики.

"Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог у жодному вигляді. Будь-яка поступка рф означатиме Мінськ-3, а отже — відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо в будь-якому вигляді".

Подоляк також заявляв про паузу в процесі російсько-українських мирних переговорів.

"Однак він буде відновлений, і, як мені здається, модератором буде Зеленський", - додав він, зазначивши, що Україна не збирається віддавати що-небудь, "щоб зберегти обличчя Путіна".

Нагадаємо, окупанти вигадали, кого ще можна притягнути на фронт.

Також повідомлялося, що українців попередили - війна навряд чи закінчиться до осені.

Також Politeka.net писала, що в Пентагоні розповіли, як змінилася тактика окупантів.