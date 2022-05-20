Военное положение в Украине планируют продлить еще на 90 дней, и это вполне оправдано с учетом предстоящего контрнаступления ВСУ и обстрелов оккупантов, которые не прекращаются. Европейские эксперты обновили карту обстановки на Востоке Украины.
По мнению европейских экспертов, оккупанты продолжили наступление западнее и южнее Попасной Луганской области. Предварительно, армия рашистов взяла под свой контроль Триполье, Владимировку, Новую Каменку и Троицкое в Донецкой области.
Основные магистрали, идущие в Северодонецк и Лисичанск, находятся под угрозой захвата оккупантами.
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Под временной оккупацией сейчас находятся Рубежное и Терновая (к северо-востоку от Харькова), которые ранее 9 и 10 мая были освобождены ВСУ. Отметим, что данная информация является предварительной и требует официального подтверждения от ВСУ.
Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.
Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.
Также Politeka писала, что названы пять сценариев финальной стадии войны.