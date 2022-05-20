Кілька нових батальйонних тактичних груп (БТГр) рашистів були направлені на Луганщину. За підтримки авіації вони почали просування в бік Попасної. Про це повідомив проект OSINT defender, який займається аналізом інформації про події в зоні бойових дій в Україні.

Головна мета просування в бік Попасної - намір рашистів прорватися в бік на захід від тимчасово окупованого міста Луганської області.

"Є непідтверджені дані про те, що кілька російських батальйонних тактичних груп за підтримки авіації направляються до Попасної. Швидше за все, щоб спробувати використовувати прориви росіян на захід від міста, про які повідомлялося в останні години", – йдеться в повідомленні проекту.

На думку західних аналітиків, ЗСУ в небезпеці, адже існує висока ймовірність того, що українські сили на північ від Попасної "ризикують бути оточеними" російськими військами, що просуваються в бік Бахмута. Щоб зупинити прорив ворога, ЗСУ відправили підкріплення.

Нагадаємо, що ЗСУ досягли успіху, там де окупанти зазнали поразки.

Як повідомляла Politeka, окупанти провалили наступ відразу на чотирьох напрямках.

Також Politeka писала, що вояка з "ДНР" поскаржився на озброєння, перехоплення.