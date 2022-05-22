Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире всеукраинского телемарафона рассказал о новой опасности в Мариуполе, которая приведет к усугублению ситуации в городе. По словам мэра, хаотические захоронения по всему городу и на окраинах, а также сезонные летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе в Мариуполе

"Кроме гуманитарной катастрофы, созданной оккупантами и коллаборантами, город стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний. 100 тысяч человек продолжают жить без воды. Канализация не работает. По всему городу находятся хаотические захоронения. Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду", - рассказал Бойченко.

Он считает, что необходимо создать стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев из города. "Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей", - заявил мэр Мариуполя.

Напомним, Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня...".

Как сообщала Politeka, "Будет достаточно жесткой для нас": в Офисе президента предупредили украинцев о начале финальной фазы войны.

Также Politeka писала, что В МВД раскрыли главную цель путина на этот год: "И здесь не нужно будет играть...".