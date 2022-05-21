Сейчас вопрос в том, на сколько затянется эта фаза. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала ДОМ.



"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос — сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громких заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну", – пояснил Подоляк.

По словам представителя ОП, теперь нам нужно деблокировать все области, включая Донецкую и Луганскую.

"Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", - уточнил эксперт.

По словам Подоляка, сейчас оккупанты делают то же, что в 2015 году: они окопались на определенных территориях и начинают туда завозить своих "марионеток", которые создают картинку, будто Запорожская, Херсонская области также хотят присоединения к рф.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.