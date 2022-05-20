Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.
"Главная магистральная идея российской федерации на этот год — это создание Советского Союза-2. У них нет более глобальных задач", — заявил эксперт и добавил, что это позволит путину легитимизироваться до конца жизни как человеку, который будет пожизненным президентом нового союза.
"Не важно, в каком формате он будет, кто в его состав будет входить. Это для него идея фикс, к которой он шел 22 года", - пояснил Денисенко.
По мнению представителя МВД, именно для этого в Госдуме рф начали рассматривать законопроект, который позволяет создавать администрации за пределами россии: "В принципе предоставляется разрешение президенту, не только Путину, но и тому, кто вместо него будет, принять волюнтаристское решение, что эта территория является россией. И здесь не нужно будет играть в демократические истории или обращения каких-то старейшин".
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Денисенко также пояснил, что обычно от внесения таких законопроектов до их принятия парламентом в рф проходит несколько месяцев.
Напомним, в офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.
Также сообщалось, что Кулеба резко высказался о членстве Украины в Евросоюзе.
Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.