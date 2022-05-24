В ПриватБанке дали важное разъяснение относительно ограничения на снятие наличных.

Так, на официальной странице Приватбанка в Facebook одна из клиенток обратилась в банк с таким вопросом:

«С чем связано ограничение на снятие наличных с личных карт сегодня за рубежом после сообщения о том, что НБУ отпускает гривну в свободное падение?».

В ПриватБанке отметили, что данное решение не имеет отношения к решению НБУ относительно курсов валют.

"Из-за большого спроса на наличные, в некоторых регионах по просьбе местных банков установлено дополнительное ограничение на снятие наличных, безналичные расчеты действуют без ограничений", - пояснили в ПриватБанке.

Также в Привате уточнили, что ограничения действуют за рубежом: "В настоящее время во исполнение требований Постановления Национального банка установлены ограничения на снятие наличных денег за рубежом. В Украине ограничения отсутствуют"

Напомним, с 21 мая Нацбанк отменил ограничение курса продажи валюты. Также отменяются ограничения установления курса, которым банки списывают со счетов клиентов деньги в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами там.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. гривен в эквиваленте (со 100 тыс. гривен, как было до сих пор).

Напомним, в ПриватБанке указали на важный нюанс относительно покупки билетов на поезд через Приват24

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.