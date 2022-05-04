З 1 червня поточного року ПриватБанк повертає обов'язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє прес-служба банка. У Приватбанку нагадали, що кредитні канікули діють саме до першого дня літа.

"Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов'язковий щомісячний платіж. Банк за це не штрафуватиме, а списуватиме лише відсоток за використання кредитних коштів. Але ви могли помітити, що вчора у вас списалося менше відсотків, ніж зазвичай. Це тому, що ставка в квітні і травні буде вдвічі менше – 1,7%.

Тому якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов'язковий платіж», - повідомили в приваті.

У банку підкреслили, що з червня обов'язковий платіж повернеться.

Також у прес-службі Приватбанку повідомили про оновлення додатка «Термінал».

"З'явилися звіти по транзакціях: проміжні і з закриттям зміни. Розділ знаходиться в меню Налаштування-звіти-створити звіт. Всі звіти, які ви сформували, зберігаються в додатку; додали можливість посилати звіти « "поділитися", - розповіли в ПриватБанку.

Нагадаємо, в ПриватБанку повідомили про важливі зміни в Приват24.

Також повідомлялося, що Верховна Рада збільшує штрафи для українців - за що доведеться платити ще більше.

Крім того Politeka.net писала, що в Раді назвали терміни подолання паливної кризи, але ціни на АЗС будуть іншими.