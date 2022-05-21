Залізничні квитки можна знову купити через ПриватБанк, але існує важливий нюанс, який необхідно враховувати.

Так, як пише Politeka.net, клієнт банку повідомила, що з посвідченням інвалідності все одно купити квиток онлайн неможливо – треба йти в залізничні каси.

В Приватбанку підтвердили цю інформацію і пояснили, чому так відбувається:

"Зараз в Україні немає сервісу, який дозволяв би агентам продавати квитки на поїзд в Інтернеті з урахуванням всіх пільг. Тому на нашому сайті, як і на сайті Укрзалізниці або на будь-якому іншому сайті з продажу залізничних квитків, немає можливості скористатися всіма видами пільг.

В даний момент в дистанційних каналах можливі пільги на придбання дитячих квитків до 14 років і квитків, придбаних за студентським документом. Решта видів пільг поки доступні тільки в касах вокзалів".

Додамо, у свою чергу в Укрзалізниці повідомили, що з 20 травня почав курсувати Інтерсіті+ №774/773 Київ – Шостка. На маршруті буде використовуватися поїзд виробництва Hyundai Rotem.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09. Зворотно з Шостки відправлення о 15:50, Прибуття до Києва о 20: 51.

По шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

Нагадаємо, у Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.