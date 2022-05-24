Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, при разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. По данным Андрющенко, один оккупант в тяжелом состоянии, двое — средней степени тяжести, один получил легкие ранения.

"Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", - добавил советник мэра.

Отметим, издание The New York Times сообщало, что российские власти хотят использовать эвакуированных из "Азовстали" в Мариуполе украинских защитников в своих целях и сделают все возможное, чтобы их не обменивать.

Азовсталь

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В частности, Кремль намерен судить защитников Мариуполя как террористов, в то время как на самом деле преступниками являются российские оккупанты.

В NYT отметили, что стремление России относиться к пленным из "Азовстали" как к военным преступникам проявилось после того, как российский оккупант Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве безоружного мирного жителя на Сумщине.

Мариуполь, Азовсталь, фосфорные снаряды

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