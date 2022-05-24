Министерство образования и науки и Минцифра договорились о партнерстве с Google for Education, чтобы помочь украинским преподавателям продолжать образовательный процесс во время войны. Об этом сообщили в Минцифры.

"Из-за войны миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома, а тысячи учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. Более 3,7 млн учащихся сейчас учатся дистанционно. Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, что предусматривает передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей", — сказано в сообщении.

Так, украинские учителя бесплатно получат 43 000 ноутбуков от Google.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця и Укрпочта обеспечат получение беженцами денежных выплат от государства прямо на вокзале.

Отныне украинцы, которые выезжают из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или окружении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации. Для этого Укрзализныця передает данные из своих эвакуационных рейсов коллегам из Укрпочты, для которых уже обустроены пункты выдачи наличных на вокзале во Львове. Вскоре перечень вокзалов расширится. Людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство предоставляет одноразовую помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека, старше 18 лет.

Напомним, Кабмин утвердил новые льготы и выплаты для украинцев.

Как писала Politeka, четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.

Также Politeka писала, что украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон.