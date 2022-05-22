У березні в Україні пройшла запланована індексація пенсій, а в квітні – їх підвищення. Однак, як передає «Апостроф», ці додаткові гроші українці отримають тільки влітку.

Пенсії українців були проіндексовані в квітні, проте люди зможуть отримати додаткові виплати тільки в липні через терміни здачі податкової звітності. До її надання у Пенсійного фонду немає інформації про те, хто з пенсіонерів продовжував працювати і яку зарплату, з якої платився єдиний соціальний внесок, отримував.

Після отримання відомостей від податкової, Пенсійний фонд почне нараховувати пенсії з новими доплатами.

Відзначається, що працюючим пенсіонерам додаткові виплати будуть перераховуватися раз на два роки. Тобто підвищену пенсію зможуть отримати ті, хто вже більше двох років працює після виходу на пенсію або пенсіонери, у яких пройшло два роки після попереднього перерахунку пенсій.

Пенсія по збільшенню стажу буде перераховуватися всім працюючим пенсіонерам, а пенсій по зарплаті – тим українцям, у яких розмір зарплати зараз значно перевищує розмір виплат, які вони отримували при виході на пенсію. Якщо ж нинішня зарплата нижче, перерахування виплат відбуватися не буде.

Разом з підвищенням пенсій за Квітень, в липні працюючі пенсіонери отримають чотири додаткових доплати: за квітень, травень, червень і липень.

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