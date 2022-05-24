Реформа трудового законодавства, що розробляється з 2021 року, може бути прийнята в недалекому майбутньому.

В Україні "слуги народу" пропонують у другому читанні підтримати законопроект №5371 про спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність. Про це пише видання UBR.

Ключове нововведення законопроекту 5371 - створення договірного режиму регулювання трудових відносин для малого та середнього бізнесу.

Такий режим встановлюється за умови, що якщо роботодавець не є юридичною особою публічного права, є суб'єктом малого або середнього бізнесу з кількістю працівників не більше 250 осіб. Також цей режим може застосовуватися до трудових відносин між роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

У рамках вільного трудового договору сторони на свій розсуд регулюють свої відносини: щодо системи та режиму оплати, працевлаштування та звільнення, робочого часу, тривалості робочого тижня, відпустки та вихідних тощо.

Також в тексті документа зазначено, що рівень зарплати в договорі все так само повинен визначатися "з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру".

Нагадаємо, Кабмін затвердив нові пільги та виплати для українців.

Як писала Politeka, чотири доплати чекають українських пенсіонерів цього літа.

Також Politeka писала, що НБУ прийняв низку кардинальних рішень.